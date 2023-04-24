У Ютландії виявили срібні скарби вікінгів 10-го століття (фото)

На півночі Ютландії виявили два скарби срібла вікінгів і монет, датованих кінцем 10-го століття. Знахідку зробили під кукурудзяним полем поблизу Брамслева.

Скарби були виявлені на відстані менше 165 футів один від одного і дуже схожі за змістом. Про це повідомляє The History Blog.

Перші сліди скарбів були виявлені восени минулого року Джейн Фогед-Менстер, членом місцевої асоціації металодетекторів Nordjysk Detektorforening. Вона помітила шматок срібла, який виявився обрізаною монетою арабського дирхама, потім ще один уламок, цього разу прикрашену срібну кульку від кільцевої пряжки.

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Археологічна команда та волонтери виявили 300 знахідок, від невеликих обрізків срібла до коштовностей і монет. Прикрашений кульковий термінал на срібному стрижні, який знайшла Джейн Фогед-Менстер, має пару. Вони обидва важать близько 70 грамів (2,5 унції) і спочатку були частиною однієї ювелірної прикраси, ймовірно, дуже великої брошки-кільця.

Серед 300 знахідок 50 монет, більшість з них датські, а також німецькі та арабські. Деякі з датських монет є надзвичайно рідкісними монетами з хрестом, викарбуваними за часів правління Гаральда "Блузуба" Блатана в 970-х і 980-х роках.

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