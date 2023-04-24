В Ютландии обнаружили серебряные сокровища викингов 10 века (фото)

На севере Ютландии обнаружили два клада серебра викингов и монет, датированных концом 10-го века. Находку сделали под кукурузным полем вблизи Брамслева.

Сокровища были обнаружены на расстоянии менее 165 футов друг от друга и очень схожи по содержанию. Об этом сообщает The History Blog.

Первые следы сокровищ были обнаружены осенью прошлого года Джейн Фогед-Менстер, членом местной ассоциации металлодетекторов Nordjysk Detektorforening. Она заметила кусок серебра, оказавшийся обрезанной монетой арабского дирхама, затем еще один обломок, на этот раз украшенный серебряный шарик от кольцевой пряжки.

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Археологическая команда и волонтеры обнаружили 300 находок, от небольших обрезков серебра до драгоценностей и монет. Украшенный шариковый терминал на серебряном стержне, нашедший Джейн Фогед-Менстер, имеет пару. Они оба весят около 70 граммов (2,5 унции) и первоначально являлись частью одного ювелирного украшения, вероятно, очень большого броши-кольца.

Среди 300 находок 50 монет, большинство из них датские, а также германские и арабские. Некоторые из датских монет являются чрезвычайно редкими монетами с крестом, отчеканенными во времена правления Гаральда Блузуба Блатана в 970-х и 980-х годах.

Напомним, ранее археологи обнаружили металлический рыболовный крючок возрастом 6000 лет.

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