Неймовірна геометрія на городі: як виростити тюльпани в лотках з-під яєць

Якщо ви затятий городник, а ще є перфекціоністом, у нас для вас гарна новина. Ваші клумби з тюльпанами чи нарцисами можуть бути чітко розділені на рівні квадрати без особливих зусиль. Вам лише треба назбирати лотків з-під яєць.

Нехитрим способом ви отримаєте зразкові квіткові клумби. Посадка та вирощування тюльпанів (чи будь-яких квітів, що вирощуються з цибулин) у яєчних лотках – легке завдання.

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У лотках вам потрібно зробити отвори на дні. Потім засипати спеціальною сумішшю ґрунту та повтикати у нього цибулини майбутніх квітів. Цибулини перед саджанням замочіть у розчині марганцівки чи фунгіциду.

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Підготовлені лотки з-під яєць, заповнені цибулинами тюльпанів, потрібно закопати в пухку землю на глибину таким чином, щоб зверху залишався шар ґрунту заввишки три сантиметри.

Щоб випадково не загубити лотки у землі, одразу після посадки зробіть відповідні позначки – повтикайте по кутах лотків дерев'яні кілочки.

Нагадаємо, що деякі дерева не можна висаджувати біля будинку, оскільки вони забиратимуть енергію господарів. Існує чимало заборон щодо цього.

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