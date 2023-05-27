Неймовірний смак Америки: як приготувати курячі крильця баффало
Ваші смакові рецептори вибухнуть, коли ви спробуєте ці крильця. Найкраще за все вони смакують із сирним соусом для пом’якшення гостроти.
Інгредієнти:
– 1 кг свіжих курячих крилець;
– рослинна олія для смаження;
– 115 г вершкового масла;
– 120 мл гострого соусу;
– 2 столові ложки оцту;
– 1 зубчик часнику, розчавлений;
– сіль та чорний перець на смак;
– селера для подачі;
– сирний соус для подачі.
Читайте також: Сніданок за 50 грн на двох: готуємо яєчню з овочами
Спосіб приготування:
1. Велику кількість олії розігрійте у глибокій сковороді або фритюрниці до 180 градусів. Крильця опускайте в гарячу олію та смажте до золотавої скоринки. Готові крильця викладайте на паперові рушники.
2. Соус: вершкове масло розтопіть у каструлі, додайте гострий соус, оцет, часник, сіль та перець за смаком. Доведіть до кипіння та зменшіть, але не вимикайте вогонь. Готові крильця покладіть у миску та полийте соусом і перемішайте.
3. Викладіть на тарілку та подавайте з соусом.
Радимо також звернути увагу на рецепт полтавських галушок з куркою та шампіньйонами.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!