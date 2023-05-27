Невероятный вкус Америки: как приготовить куриные крылышки баффало
Ваши вкусовые рецепторы взорвутся, когда вы попробуете эти крылышки. Лучше всего они сочетаются с творожным соусом для смягчения остроты.
Ингредиенты:
– 1 кг свежих куриных крылышек;
– растительное масло для жарки;
– 115 г сливочного масла;
– 120 мл острого соуса;
– 2 столовые ложки уксуса;
– 1 зубчик чеснока, раздавленный;
– соль и черный перец по вкусу;
– сельдерей для подачи;
– творожный соус для подачи.
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Способ приготовления:
1. Большое количество растительного масла разогрейте в глубокой сковороде или фритюрнице до 180 градусов. Крылышки опускайте в горячее масло и жарьте до золотистой корочки. Готовые крылышки выкладывайте на бумажные полотенца.
2. Соус: сливочное масло растопите в кастрюле, добавьте острый соус, уксус, чеснок, соль и перец по вкусу. Доведите до кипения и убавьте, но не выключайте огонь. Готовые крылышки положите в миску и полейте соусом и перемешайте.
3. Выложите на тарелку и подавайте с соусом.
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