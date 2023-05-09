Ніжні та вологі: бюджетний рецепт кексів на кефірі

Пропонуємо, вам приготувати кекси на кефірі: за цим рецептом вони завжди виходять дуже смачні.

Інгредієнти:

– масло вершкове, 80 г

– олія, 70 мл

– кефір, 140 мл

– цукор, 250

– сіль щіпка

– яйця, 3 шт

– розпушувач, 1 пакетик

– борошно, 370 г

– родзинки, 200 г або за смаком.

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Спосіб приготування:

1. Кефір дістаньте з холодильника заздалегідь, щоб він нагрівся до кімнатної температури.

2. Змішайте сіль з цукром і розпушувачем, олією та розтопленим вершковим маслом.

3. Додайте кефір та яйця, змішайте.

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4. Потроху всипте просіяне борошно та вимішайте тісто.

5. Додайте родзинки чи сухофрукти, перемішайте.

6. Столовою ложкою викладіть тісто у змащені маслом форми, струсіть їх перед відправкою у духовку.

7. Випікайте при 190 градусах 25 хвилин.

8. Перед подачею можете посипати кекси цукровою пудрою або вкрити глазур‘ю.

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