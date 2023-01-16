'Нічого не вийде і цього разу': у ГУР розповіли про бажання путіна захопити Донбас до березня

Президент росії володимир путін поручив новому командувачу угруповання російськими військами в Україні Валерію Герасимову захопити Донбас до березня. За словами представника пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрію Юсова, в росіян нічого не вийде.

Він наголосив, що кремлівський диктатор не звертає уваги на реальні події на фронті. Про це Юсов сказав у коментарі телеканалу FREEДОМ.

Представник ГУР зазначив, що основною ціллю Путіна лишається знищення українців. Президент рф прагне знищити Україну як незалежну державу.

"Все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок – це Донбас. І чергові терміни, які він визначає вже для Герасимова, скажімо, як нового керівника війни проти України, – це мета захоплення Донбасу і формування певної зони безпеки, ну, вже до березня", – зазначив він.

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Юсов додав, що окупанти вже неодноразово змінювали терміни поставлених задач.

"Рік, як вони "3 дні беруть Київ". Ну, загалом, однак, нові цілі й нові завдання. Нічого не вийде і цього разу", – вказав представник розвідки.

Водночас у ГУР повідомили про ознаки підготовки російською окупаційною армією наступу на Запорізькому напрямку.

"Так, безумовно, такі дані є. Це може свідчити як про пряму підготовку до наступальних дій з боку противника, так і про певні обманні дії для того, щоб інформаційну кампанію проводити й, скажімо так, приховати справжні наміри свої на інших напрямках фронту. Уся інформація відстежується, і відповідні висновки, і заходи проводяться з боку українських Сил оборони", – наголосив Юсов.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО України Олексій Данілов назвав дату, коли російські окупанти можуть спробувати повторити повномасштабний наступ.

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