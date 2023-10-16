Жодної хімії: як ефективно відмити бруд та жир з кухонних меблів

Кухонні меблі – це місце, де постійно накопичується бруд та жир. Щоб вони завжди виглядали чистими та охайними, їх потрібно регулярно мити.

Використання хімічних засобів для чищення може бути шкідливим для здоров'я та навколишнього середовища. Можна використати безпечні засоби, що є на кожній кухні – це оцет, лимонний сік, сода, або кетчуп.

Читайте також: Економні таблетки для посудомийних машин: готуємо власноруч

Щоб ефективно відмити бруд та жир з кухонних меблів без використання хімії змішайте соду з водою, щоб утворилася своєрідна паста. Нею можна почистити плиту й мийку.

Лимонний сік – це природний відбілювач, який допоможе видалити забруднення з кухонних меблів. Змішайте лимонний сік з водою в рівних пропорціях, нанесіть суміш на поверхню меблів та залиште на 10-15 хвилин. Потім протріть поверхню вологою ганчіркою.

Оцет – це ще один ефективний засіб для видалення бруду та жиру з кухонних меблів. Змішайте оцет з водою в рівних пропорціях, нанесіть суміш на поверхню меблів та залиште на 10-15 хвилин. Потім протріть поверхню вологою ганчіркою.

Кетчуп допоможе відмити пригорілий посуд. Просто нанесіть його на проблемні ділянки та залиште діяти 12 годин. Після цього візьміть губку, змочіть у мийний засіб та легко відітріть усі забруднення.

Нагадаємо, ми вже писали, як зекономити час на митті посуду.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!