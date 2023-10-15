Економні таблетки для посудомийних машин: готуємо власноруч

Звичайні таблетки для посудомийної машини, як правило, складаються з агресивних хімічних речовин та коштують доволі дорого. Однак можна обійтися без купування цього засобу для миття посуду у посудомийці.

Як повідомляє santeplusmag, їх можна зробити їх із натуральних, екологічних та економних інгредієнтів. А зберігати їх можна буде до пів року у герметичній місткості.

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Як виготовити таблетки для миття посуду у посудомийці

Візьміть 100 грамів лимонної кислоти, 15 крапель ефірної олії (оберіть запах, який вам подобається). Змішайте інгредієнти, якщо засіб вийшов загустим, додайте води – 2-3 ст. л, аби суміш вийшла як густа сметана. Додайте столову ложку соди й знову перемішайте. За потреби додайте води.

Візьміть форму для утворення кубиків льоду й викладіть у неї суміш, утрамбовуючи ложкою. Поставте форму із заготовкою у недоступному для дітей місці, аби суміш засохла. Коли засіб затвердіє, викладіть його у місткість з кришкою та поставте у темне місце.

Як зробити самостійно ополіскувач для посудомийної машини

Якщо ви хочете використовувати ополіскувач, щоб ваш посуд сяяв більше, ось що вам потрібно:

25 крапель ефірної олії чайного дерева

1,5 л дистильованої води

200 грамів лимонної кислоти, або лимонний сік.

Воду налийте в каструлю й трохи нагріте, а потім перелийте у зручну пляшку. Додайте лимонну кислоту або пів склянки лимонного соку, влийте ефірну олію. Перед використанням розчин злегка струсніть.

Нагадаємо, ми вже писали, як зекономити час на митті посуду.

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