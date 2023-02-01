Чому посудомийна машина погано миє посуд: причини та вирішення проблеми

Посудомийна машина – прекрасна помічниця на кухні, вона позбавляє вас багатогодинної праці біля раковини. У деяких, посудомийка роками чудово працює і не викликає проблем, інші через деякий час починають скаржитися на те, що машина стала гірше відмивати посуд. Що ж відбувається з технікою, чому якість миття знижується, як усунути несправність, якщо вона виникла. UAportal розповість, як розібратися з цими проблемами.

Причини поганого миття посуду

Якість відмивання посуду залежить від багатьох факторів, якими деякі з нас чомусь просто нехтують, говорячи про те, що посудомийка і так все добре миє. Однак спочатку машина справді показуватиме відмінний результат. Але з часом ви помітите залишки їжі на посуді, розводи або білий наліт. Причинами цього можуть бути:

помилки користувачів під час експлуатації машини;

несвоєчасне чищення посудомийки та її деталей;

відмова від використання спеціальних миючих засобів або їх неправильне дозування.

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Розглянемо докладніше ці причини, а також розберемося, що робити, щоб машина почала мити краще.

Вчасно не почистили посудомийку

Посудомийна машина, як і будь-яка інша техніка на кухні, вимагає постійного догляду. І якщо цей догляд не здійснювати, вона просто перестане функціонувати. У посудомийній машині необхідно регулярно чистити:

фільтр від залишків їжі;

наливний фільтр грубої очистки;

коромисла (розбризкувачі води) від засмічень

тен від накипу;

бак від нальоту.

Фільтр, що знаходиться на дні посудомийної машини, що є дрібною сіточкою, необхідно мити не рідше одного разу на тиждень. Робити це дуже просто, головне не забувати. Проточний фільтр, грубої очистки, що стоїть на вході в посудомийку, до якого прикручується наливний шланг, теж потрібно чистити, хоч і не так часто. У воді можуть бути великі частки домішок, особливо після прочищення труб у будинку. Якщо вода піде через сіточку фільтра, то згодом частки її заб'ють, напір подачі води в машину буде слабшим. Це призведе до того, що машина стане гірше відмивати посуд.

Забиватися залишками їжі може не тільки фільтр, а й сопла (отвори) у коромислах. Якщо вчасно не проводити повне очищення машини, усередині отворів може утворюватися вапняний наліт. Все це призведе до зниження тиску подачі води, посуд може погано відмиватися. Щоб очистити коромисла, необхідно запустити холосту мийку (без посуду) із спеціальним миючим засобом. Таке миття також позбавить тен від накипу, а бак машини від нальоту, жиру та інших забруднень.

Важливо! Мити посудомийку з засобом для чищення потрібно не рідше одного разу на півроку, незалежно від того, як часто використовується машина.

Після кожного миття потрібно перевіряти, чи не брудний бак машини, чи немає залишків їжі під дверцятами, таке трапляється в деяких моделях посудомийок. І обов'язково протирати все сухою ганчірочкою.

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Помилки під час експлуатації

Якщо посудомийна машина погано миє, то причинами можуть бути типові помилки користувачів, до них ставляться:

неправильне розміщення посуду в кошиках;

завантажено надто багато посуду;

вибрано неправильний режим.

Розміщення брудного посуду по кошиках, це один із пунктів інструкції. Тому, перш ніж складати посуд, потрібно хоча б раз прочитати, як це краще зробити. Найголовніше правило – ставити посуд так, щоб вода стікала вниз і не залишалася в самому посуді, між предметами має бути просвіт, щоб забезпечити доступ воді.

Звертайте увагу на те, щоб предмети посуду в нижньому кошику не перекривали доступу попадання води на предмети у верхньому кошику. Також посуд не повинен заважати вільному обертанню розбризкувачів та відсіків із миючими засобами. Якщо під час миття відсік із таблеткою не відкриється, то й засіб не потрапить у воду, посуд залишиться брудним.

Завантаження посуду безпосередньо пов'язане з його кількістю. Чим більше посуду, тим щільніше він розставлений, тим складніше воді потрапити у важкодоступні ділянки тарілок, чашок та інших предметів. А тому не варто дивуватися, що посуд доведеться мити наново.

Ще одна поширена помилка користувачів – невідповідність вибраного режиму ступеня забрудненості посуду. Багато хто з метою заощадити час запускають швидке миття. Однак за такого режиму температура води, як правило, не перевищує 45-50С. Якщо мити при такому режимі тарілки із засохлою їжею, каструлі та інші предмети, то, швидше за все, вони не відмиються. Про те, який посуд мити і за якого режиму, також дуже добре описується в інструкції.

Важливо! Не забувайте очищати посуд від залишків їжі, це підвищить якість миття, менше забиватиметься фільтр.

Невикористання засобів для посудомийки

Наступна група причин, з яких посудомийка стала гірше мити предмети посуду, пов'язана з миючими засобами. Найпоширенішим явищем є зміна засобу для миття посуду, наприклад, порошку або таблеток, а також їх підробка. Але ця проблема легко вирішувана, якщо ви знову митимете посуд засобом, який використовували раніше, або поміняєте його ще на якийсь варіант, поки не підберете щось прийнятне і ефективне.

Але якщо миючий засіб не змінювався, а посуд став відмиватись гірше, то причиною може стати неправильне дозування. Перелічимо можливі проблеми:

При появі розводів на посуді, швидше за все, недостатньо ополіскувала. Необхідно змінити налаштування подачі засобу, а точніше збільшити, але не сильно, адже надлишок засобу призведе до надмірного блиску посуду та його поганого змивання.

Причиною появи білих потоків на посуді може бути сіль, що потрапила при насипанні в танк посудомийки, можливо, погано закрита кришка відсіку для солі.

Якщо на чашках залишаються сліди від чаю, кави або губної помади, то можливою причиною може бути відсутність у складі миючого засобу відбілювача.

Посуд із пластику може не промиватися через низький вміст у миючому засобі спеціальної речовини;

Причиною поганого відмивання може стати використання миючих засобів, не призначених для посудомийки. Спочатку такі засоби можуть здатися ефективними, але згодом вони забивають отвори в розбризкувачі, а отже, знижується якість миття.

При відмові використання спеціальної солі з часом теж можна помітити, що посудомийка почала гірше мити. Сіль необхідна для відновлення здатності іонообмінника пом'якшувати жорстку воду. Якщо машина довго експлуатується без солі, а вода в регіоні жорстка, то іонообмінник забивається і може вийти з ладу. Тому не варто нехтувати цим засобом.

Важливо! При дуже жорсткій воді комплексні таблетки 3 в 1 не замінять сіль, її все одно потрібно буде насипати в машину.

Отже, якщо ваша машина стала погано мити посуд, то зверніть увагу, перш за все, на умови її експлуатації та правила, прописані в інструкції. Все-таки найчастіше правила пишуть для того, щоб їх дотримувалися. Сподіваємось, наша стаття допомогла розібратися з тим, що робити з такою проблемою.

Нагадаємо, що далеко не весь посуд можна мити у посудомийній машині, інакше він зіпсується. До забороненого переліку можна віднести антипригарний посуд. Ми розповіли, чому не варто класти його в посудомийку.

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