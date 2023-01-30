Як правильно прати та дезінфікувати дитячі іграшки: прості лайфхаки по догляду

Іграшки – найцінніші речі для кожного малюка. Дитина спить із улюбленим ведмедем, ходить із ним до дитячого садка, на ігровий майданчик та до магазину. Іграшки сідають разом з малюком за стіл, пробують шоколад, вівсяну кашу та яблучне пюре. Іноді їм доводиться валятися на підлозі або навіть у пісочниці. Таке активне життя іграшок призводить до скупчення на їх поверхні забруднень, мікробів, алергенів і навіть цвілі. А тому мамі доводиться шукати ефективні та безпечні методи прання та дезінфекції дитячих іграшок. Сьогодні UAportal зібрав поради спеціалістів про те, як правильно та як часто потрібно чистити іграшки, щоб знищити усі мікроби та подарувати дітям безпечну гру.

Як часто потрібно чистити іграшки

Частота прання та дезінфекції дитячих іграшок залежить від того, наскільки часто з ними грають. Це загальне правило здорових дітей. Але якщо ваш малюк захворів і всю хворобу провів в обіймах з плюшевою іграшкою, її потрібно дезінфікувати частіше.

Іграшки із пластику та для купання у ванній слід чистити щотижня, якщо малюк грав з ними щодня.

Плюшевих ведмедів, зайців та єдинорогів слід прати в машинці щотижня, особливо якщо малюк з ними спить.

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Електронні вироби потрібно протирати дезінфікуючим засобом щотижня, а якщо малюк хворіє, то щодня.

Дитячі іграшки, які карапуз пробує на зуб, очищаються щодня.

Чи можна дезінфікувати іграшки оцтом

Ми так багато чуємо про дивовижні способи застосування оцту в господарстві, що вважаємо його всемогутнім. Проте експерти зі збирання запевняють: дезінфікувати дитячі іграшки оцтом не можна! Це ідеальний засіб для видалення вапнякового накипу, жиру та неприємних запахів у побуті, але зовсім непридатний продукт для чищення дитячих речей. Ефективності оцту просто недостатньо, щоб убити усі хвороботворні бактерії. Найкращий спосіб – вимити вироби в гарячій мильній воді або протерти хлоргексидином. Силіконові екземпляри можна кип'ятити.

Як чистити пластикові іграшки та іграшки для ванни

Предмети з твердої пластмаси, гуми та силікону можна мити у посудомийній машині на верхній полиці. Маленькі вироби покладіть у сітчастий мішок. Виберіть нормальний цикл миття та продезінфікуйте в режимі сушіння гарячим повітрям. Ви також можете зробити це вручну. Вимити в гарячій воді з господарським милом, протерти хлоргексидином або зробити антибактеріальний розчин самостійно – вилити в 4 літри води півсклянки хлорного відбілювача. Правильно розчинений у воді відбілювач є нетоксичним та безпечним, оскільки хлор одразу випаровується. Поверхня виробів повинна залишатися вологою не менше 5 хвилин при використанні водного розчину з відбілювачем. Хлоргексидину достатньо однієї хвилини. Після дезінфекції промийте предмети теплою водою, щоб видалити залишки засобу, і дозвольте висохнути на повітрі.

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Особливу увагу мамам слід приділяти очищенню іграшок для ванни з отворами. Вода потрапляє всередину та сприяє зростанню плісняви. Найкраще не купувати такі вироби. Але якщо ж ви зазирнули всередину гумової качки і побачили плісняву, негайно викиньте її. Вона є небезпечною для вашої дитини.

Як прати м'які іграшки в пральній машині

Найпростіший спосіб убезпечити улюблене чадо – купувати дитячі іграшки, які регулярно можна прати в машинці-автоматі. Якщо малюк вибрав ведмедя або плюшевого їжака, якому рекомендується ручне чищення, сміливо використовуйте делікатний режим прання при температурі 30 градусів. Цей цикл прирівнюється до ручного прання і в тандемі з мішками для прання ще не знищив жодної речі. Ось кілька порад, як правильно прати м'які іграшки в пральній машині:

Покладіть плюшевого ведмедя в пральний мішок або наволочку

Використовуйте дитячий порошок, яким перете речі малюка

Виберіть щадний режим з теплою водою не більше 30°

Встановіть слабкий режим віджимання – до 1000 оборотів

Винесіть вироби на сонце, щоб вони висохли природним шляхом

В осінньо-зимовий сезон сушіть плюшевих вихованців феном за низької швидкості та температури. Наприкінці сушіння увімкніть середню швидкість, щоб спушити шерсть ведмедя.

Які м'які іграшки не можна прати у пральній машині

Пам'ятайте: заборонено прати м'які іграшки з вбудованими електронними блоками, акумуляторними батареями та іншими металевими деталями. Перед пранням переконайтеся, що всі декоративні елементи закріплені. Також в барабан машинки-автомат не можна класти плюшевих вихованців з натуральними наповнювачами – тирсою, гречаним лушпинням, пухом і пером. Під питанням залишаються вироби із приклеєним декором. Якщо очі і носик слоника приклеєні погано, прання зіпсує зовнішній вигляд кращого друга малюка. Якщо аксесуари пришиті, можете сміливо їх прати.

Як чистити м'які іграшки, які не можна прати в машинці

І все ж є унікальні іграшки, які здатні подолати виключно ручне прання. Як чистити у цьому випадку? Якщо всередині виробу немає електроніки та натурального наповнювача, ви все ж таки можете випрати його в щадному автоматичному режимі. Але перед цим перевірте стійкість забарвлення. Намочіть іграшку та промокніть паперовим рушником. Якщо на папері залишилася кольорова пляма, автоматичне прання скасовується. Ось поради, як прати м'які іграшки вручну:

Зануріть плюшевого ведмедя в мильний розчин або використовуйте дитячий шампунь

Круговими рухами очистіть шерсть від пилу та забруднень

Промийте водою, щоб видалити залишки шампуню

Відправте надвір сушитися під сонячними променями або висушіть феном.

Як чистити електронні іграшки

Ідеально, якщо ви можете вийняти електронний блок з іграшки. Якщо ж такої функції не передбачено, все, що ви можете зробити, – прибрати батарейки. Ось кілька порад, як прати іграшки з електронним блоком:

Змочіть ганчірку з мікрофібри або бамбука теплою мильною водою і протріть виріб, щоб видалити пил і плями, що зібралися.

Використовуйте зубну щітку, щоб очистити кнопки та щілини, при цьому не допускайте потрапляння рідини до електронної начинки

Пройдіть чистою добре віджатою ганчіркою по виробу і висушіть на повітрі

Щоб убити віруси та хвороботворні мікроорганізми, використовуйте Хлоргексидин. Перевірте, чи виріб залишається вологим протягом 5 хвилин. Потім протріть чистою вологою тканиною і дайте висохнути.

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