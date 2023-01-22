Збирають пил та очищають повітря: топ-5 корисних кімнатних рослин для дитячої кімнати

Присутність зелених рослин у дитячій кімнаті, тим більше в умовах сучасних квартир, обов'язкова, тому що вони збирають пил, заспокоюють дитину, наповнюють кімнату приємним ароматом та й просто створюють потрібний мікроклімат. Але ці рослини не повинні бути отруйними, видавати сильного аромату, викликати алергії і не мають бути колючими. У зв'язку з цим, можна сміливо сказати, що добірка рослин для дитячої – це завдання не з простих. Як варіант можна запропонувати 5 найбільш підходящих рослин для дитячої кімнати.

Сансевієрія або "щучий хвіст"

Це проста у догляді і невибаглива рослина, що має красиве декоративне листя і білі маленькі квіти. Існує багато різновидів сансевієрії, що відрізняються між собою видом малюнка на листі. Добре росте в злегка затіненому місці або при яскравому, але розсіяному світлі, при звичайній кімнатній температурі, але в зимовий час в кімнаті не повинно бути холодніше 16 градусів.

Відео дня

Зволожують субстрат систематично і помірно. У холодну пору року полив повинен більш рідкісним, ніж влітку. Любить догляд і часте протирання листя. Ця рослина здатна очищати повітря, тому вона в дитячій просто необхідно.

Хлорофітум

Ця рослина здатна очищати повітря, всмоктуючи як губка, всі шкідливі речовини і віддаючи при цьому в простір чистий кисень. Ця квітка не становить небезпеки, якщо раптом дитина захоче її пожувати. Стандартна частота поливу – двічі на тиждень влітку та 1 раз взимку. Потрібно пам'ятати про нелюбов хлорофітума до холодної та жорсткої води, тоді складнощів з ним не виникне.

Лимонне дерево

Листя цього дерева виділяють ефірні олії, за рахунок чого повітря в кімнаті наповнюється свіжістю, легкістю та чистотою. Крім цього, воно має протимікробну дію. Ці властивості мають також плоди і суцвіття лимонного дерева. При цьому ефірні олії не мають яскраво вираженого запаху, що дозволяє дитині практично не відчувати присутності дерева в кімнаті, а це, у свою чергу, не заважає засипати.

Потребує щоденного і рясного поливу. Влітку не можна допускати пересихання, інакше листя почне згортатися і опадати. Взимку необхідно поливати рослину всього 1-2 рази на тиждень. Необхідно стежити і за листям рослини, воно не любить скупчення пилу

Кіпарисовик

Він не залишить без уваги ні дітей, ні дорослих, мало того, кипарисовик має антибактерицидні властивості, що дозволяє вбивати в повітрі грибки та бактерії. Крім цього, він як пилосос притягує до себе пил та очищає повітря. При цьому слід продумати, яким чином цій рослині можна організувати душ.

Вранці необхідний розсіяне, але яскраве світло, а в денний час півтінь (краще всього підійдуть вікна північної чи східної орієнтації). Зволожувати ґрунт в ємності в літній час потрібно систематично і помірковано, а в зимовий – рідко і невеликою кількістю води (приблизно 1 раз в 7 днів).

Пеперомія

Ця рослина – декор і може з успіхом прижитися в кімнаті з дитиною, що часто хворіє. Вона очищає повітря і наповнює його фітонцидами, від яких гинуть багато хвороботворних мікробів. Пеперомія добре розвивається в тіні, не втрачаючи при цьому властивостей цвітіння. До того ж, ця рослина може пробачити поганий догляд.

Не терпить перезволоження ґрунту. Влітку необхідно поливати в міру висихання, а в зимові місяці 1 раз в 10-25 днів. Для поливання краще всього підійде тепла м'яка вода. Оскільки листя пеперомії має власний запас рідини, подібно сукулентам, рослина здатна нетривалий період перебувати у сухому ґрунті.

Вибір рослини в дитячу кімнату – це дуже відповідальний етап у житті не лише дорослих, а й дітей. Дорослі повинні подбати про те, щоб квітка чи дерево було абсолютно безпечним і водночас створювало певний затишок. Мало того, слід пояснити дитині, що це жива рослина, яка потребує догляду та уваги. Дитина має бути налаштована психологічно в тому плані, що з цією рослиною їм доведеться жити вдвох (або втрьох), допомагаючи одна одній. Рослина очищатиме повітря, а дитина (через свої можливості) піклується про свого вихованця.

Нагадаємо, більшість рослин можуть загинути від недостатньої вологи або, навпаки, від занадто вологого ґрунту. Проте далеко не всі види такі прискіпливі і догляд за ними приносить задоволення навіть лінивим. UAportal зібрав топ-6 невмирущих кімнатних рослин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!