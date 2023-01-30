Как правильно стирать и дезинфицировать детские игрушки: простые лайфхаки по уходу

Игрушки – самые ценные вещи для каждого малыша. Ребенок спит с любимым медведем, ходит с ним в детский сад, на игровую площадку и в магазин. Игрушки садятся вместе с малышом за стол, пробуют шоколад, овсяную кашу и яблочное пюре. Иногда им приходится валяться на полу или даже в песочнице. Такая активная жизнь игрушек приводит к скоплению на их поверхности загрязнений, микробов, аллергенов и даже плесени. Поэтому маме приходится искать эффективные и безопасные методы стирки и дезинфекции детских игрушек. Сегодня UAportal собрал советы специалистов о том, как правильно и как часто нужно чистить игрушки, чтобы уничтожить все микробы и подарить детям безопасную игру.

Как часто нужно чистить игрушки

Частота стирки и дезинфекции детских игрушек зависит от того, как часто с ними играют. Это общее правило здоровых детей. Но если ваш малыш заболел и всю болезнь провел в объятиях с плюшевой игрушкой, ее нужно дезинфицировать почаще.

Игрушки из пластика и купания в ванной следует чистить еженедельно, если малыш играл с ними каждый день.

Плюшевых медведей, зайцев и единорогов следует стирать в машинке еженедельно, особенно если малыш с ними спит.

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Электронные изделия нужно протирать дезинфицирующим средством еженедельно, а если малыш болеет, то каждый день.

Детские игрушки, которые карапуз пробует на зуб, очищаются каждый день.

Можно ли дезинфицировать игрушки уксусом

Мы так много слышим об удивительных способах применения уксуса в хозяйстве, что считаем его всемогущим. Однако эксперты по уборке уверяют: дезинфицировать детские игрушки уксусом нельзя! Это идеальное средство для удаления известняковой накипи, жира и неприятных запахов в быту, но непригодный продукт для чистки детских вещей. Эффективности уксуса просто недостаточно, чтобы убить все болезнетворные бактерии. Лучший способ – вымыть изделия в горячей мыльной воде или протереть хлоргексидином. Силиконовые экземпляры можно кипятить.

Как чистить пластиковые игрушки и игрушки для ванной

Предметы из жесткой пластмассы, резины и силикона можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке. Маленькие изделия уложите в сетчатый мешок. Выберите нормальный цикл мойки и продезинфицируйте в режиме сушки горячим воздухом. Вы также можете сделать это вручную. Вымыть в горячей воде с хозяйственным мылом, протереть хлоргексидином или сделать антибактериальный раствор самостоятельно – вылить в 4 литра воды полстакана хлорного отбеливателя. Правильно растворенный в воде отбеливатель нетоксичным и безопасным, поскольку хлор сразу испаряется. Поверхность изделий должна оставаться влажной не менее 5 минут при использовании водного раствора с отбеливателем. Хлоргексидина достаточно одной минуты. После дезинфекции промойте теплой водой, чтобы удалить остатки средства, и позвольте высохнуть на воздухе.

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Особое внимание мамам следует уделять очищению игрушек для ванны с отверстиями. Вода попадает внутрь и способствует росту плесени. Лучше всего не покупать такие изделия. Но если вы заглянули внутрь резиновой утки и увидели плесень, немедленно выбросьте ее. Она опасна для вашего ребенка.

Как стирать мягкие игрушки в стиральной машине

Самый простой способ обезопасить любимое чадо – покупать детские игрушки, которые регулярно стираются в машинке-автомате. Если малыш выбрал медведя или плюшевого ежа, которому рекомендуется ручная чистка, смело используйте деликатный режим стирки при температуре 30 градусов. Этот цикл приравнивается к ручной стирке и в тандеме с мешками для стирки еще не уничтожил ни одной вещи. Вот несколько советов, как правильно стирать мягкие игрушки в стиральной машине:

Положите плюшевого медведя в стиральный мешок или наволочку

Используйте детский порошок, которым стираете вещи малыша

Выберите щадящий режим с теплой водой не более 30°

Установите слабый режим отжима – до 1000 оборотов

Вынесите изделия на солнце, чтобы они высохли естественным путем

В осенне-зимний сезон сушите плюшевых питомцев феном при низкой скорости и температуре. В конце сушки включите среднюю скорость, чтобы вспушить шерсть медведя.

Какие мягкие игрушки нельзя стирать в стиральной машине

Запрещается стирать мягкие игрушки со встроенными электронными блоками, аккумуляторными батареями и другими металлическими деталями. Перед стиркой убедитесь, что все декоративные элементы закреплены. Также в барабан машинки-автомат нельзя класть плюшевых питомцев с натуральными наполнителями – опилками, гречневой шелухой, пухом и пером. Под вопросом остаются изделия с приклеенным декором. Если глаза и носик слоника приклеены плохо, стирка испортит внешний вид лучшего друга малыша. Если аксессуары пришиты, можете смело стирать их.

Как чистить мягкие игрушки, которые нельзя стирать в машинке

И все же есть уникальные игрушки, которые способны преодолеть исключительно ручную стирку. Как чистить в этом случае? Если внутри изделия нет электроники и натурального наполнителя, вы можете стирать его в щадящем автоматическом режиме. Но перед этим проверьте окрасочную стойкость. Намочите игрушку и промокните бумажным полотенцем. Если на бумаге осталось цветное пятно, автоматическая стирка отменяется. Вот советы, как стирать мягкие игрушки вручную:

Погрузите плюшевого медведя в мыльный раствор или используйте детский шампунь.

Круговыми движениями очистите шерсть от пыли и загрязнений

Промойте водой, чтобы удалить остатки шампуня

Отправьте на улицу сушиться под солнечными лучами или высушите феном.

Как чистить электронные игрушки

Идеально, если вы можете вынуть электронный блок из игрушки. Если же такая функция не предусмотрена, все, что вы можете сделать, – убрать батарейки. Вот несколько советов, как стирать игрушки с электронным блоком:

Смочите тряпку из микрофибры или бамбука теплой мыльной водой и протрите изделие, чтобы удалить пыль и собравшиеся пятна.

Используйте зубную щетку, чтобы очистить кнопки и щели, при этом не допускайте попадания жидкости в электронную начинку

Пройдите чистой хорошо отжатой тряпкой по изделию и высушите на воздухе

Чтобы убить вирусы и болезнетворные микроорганизмы, используйте хлоргексидин. Убедитесь, что изделие остается влажным в течение 5 минут. Затем протрите чистой влажной тканью и дайте высохнуть.

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