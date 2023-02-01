Почему посудомоечная машина плохо моет посуду: причины и решение проблемы

Посудомоечная машина – прекрасная помощница на кухне, она лишает вас многочасового труда у раковины. У некоторых, посудомойка годами отлично работает и не вызывает проблем, другие через некоторое время начинают жаловаться на то, что машина стала хуже отмывать посуду. Что же происходит с техникой, почему качество мытья снижается, как устранить неисправность, если оно возникло. UAportal расскажет, как разобраться с этими проблемами.

Причины плохой мойки посуды

Качество отмывания посуды зависит от многих факторов, которыми некоторые из нас почему-то просто пренебрегают, говоря о том, что посудомойка и так хорошо моет. Однако сначала машина будет действительно показывать отличный результат. Но со временем вы заметите остатки пищи на посуде, разводах или белом налете. Причинами этого могут быть:

ошибки пользователей при эксплуатации машины;

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несвоевременная чистка посудомойки и ее деталей;

отказ от использования специальных моющих средств или их неправильная дозировка.

Рассмотрим подробнее эти причины, а также разберемся, что делать, чтобы машина начала мыть лучше.

Вовремя не почистили посудомойку

Посудомоечная машина, как и любая другая техника на кухне, требует постоянного ухода. И если этот уход не осуществлять, он просто перестанет функционировать. В посудомоечной машине необходимо регулярно чистить:

фильтр от остатков пищи;

наливной фильтр грубой очистки;

коромысла (разбрызгиватели воды) от засоров

тен от накипи;

бак от налета.

Фильтр, находящийся на дне посудомоечной машины, являющейся мелкой сеточкой, необходимо мыть не реже одного раза в неделю. Делать это очень просто, главное не забывать. Проточный фильтр, грубой очистки, стоящий на входе в посудомойку, к которому прикручивается наливной шланг, тоже нужно чистить, хоть и не так часто. В воде могут быть большие части примесей, особенно после прочистки труб в доме. Если вода пойдет через сетку фильтра, то впоследствии частицы ее забьют, напор подачи воды в машину будет слабее. Это приведет к тому, что машина станет хуже отмывать посуду.

Забиваться остатками пищи может не только фильтр, но и сопла (отверстия) в коромыслах. Если вовремя не производить полную очистку машины, внутри отверстий может образовываться известковый налет. Все это приведет к понижению давления подачи воды, посуда может плохо отмываться. Чтобы очистить коромысл, необходимо запустить холостую мойку (без посуды) со специальным моющим средством. Такое мытье также избавит тен от накипи, а бак машины от налета, жира и других загрязнений.

Важно! Мыть посудомойку со чистящим средством нужно не реже одного раза в полгода, независимо от того, как часто используется машина.

После каждого мытья нужно проверять, не грязный ли бак машины, нет ли остатков пищи под дверцей, такое случается в некоторых моделях посудомоечек. И обязательно протирать все сухой тряпочкой.

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Ошибки при эксплуатации

Если посудомоечная машина плохо моет, причинами могут быть типичные ошибки пользователей, к ним относятся:

неправильное размещение посуды в корзинах;

загружено слишком много посуды;

выбран неправильный режим.

Размещение грязной посуды по корзинам, это один из пунктов инструкции. Поэтому, прежде чем складывать посуду, нужно хотя бы раз прочесть, как это лучше сделать. Самое главное правило – ставить посуду так, чтобы вода стекала вниз и не оставалась в самой посуде, между предметами должен быть просвет, чтобы обеспечить доступ к воде.

Обратите внимание на то, чтобы предметы посуды в нижней корзине не перекрывали доступ попадания воды на предметы в верхней корзине. Также посуда не должна мешать свободному вращению разбрызгивателей и отсеков с моющими средствами. Если при мойке отсек с таблеткой не откроется, то и средство не попадет в воду, посуда останется грязной.

Загрузка посуды напрямую связана с ее количеством. Чем больше посуды, тем плотнее она расставлена, тем сложнее воде попасть в труднодоступные участки тарелок, чашек и других предметов. А потому не стоит удивляться, что посуду придется мыть заново.

Еще одно распространенное заблуждение пользователей – несоответствие выбранного режима степени загрязненности посуды. Многие с целью сэкономить время запускают скорую мойку. Однако при таком режиме температура воды обычно не превышает 45-50С. Если мыть при таком режиме тарелки с засохшей едой, кастрюли и другие предметы, то, скорее всего, они не отмоются. О том, какую посуду мыть и при каком режиме, также очень хорошо описывается в инструкции.

Важно! Не забывайте очищать посуду от остатков пищи, это повысит качество мытья, будет меньше забивать фильтр.

Неиспользование средств для посудомоечки

Следующая группа причин, по которым посудомойка стала хуже мыть предметы посуды, связана с моющими средствами. Наиболее распространенным явлением является изменение средства для мытья посуды, например порошка или таблеток, а также их подделка. Но эта проблема легко решаема, если вы снова будете мыть посуду средством, которое использовали раньше, или поменяете его еще на какой-то вариант, пока не подберете что-то приемлемое и эффективное.

Но если моющее средство не изменялось, а посуда стала отмываться хуже, то причиной может стать неправильная дозировка. Перечислим возможные проблемы:

При появлении разводов на посуде, скорее всего, недостаточно ополаскивалась. Необходимо изменить настройки подачи средства, а точнее увеличить, но не сильно, ведь избыток средства приведет к чрезмерному блеску посуды и ее плохому смыванию.

Причиной появления белых потоков на посуде может быть попавшая соль при насыпании в танк посудомойки, возможно, плохо закрытая крышка отсека для соли.

Если на чашках остаются следы от чая, кофе или губной помады, возможной причиной может быть отсутствие в составе моющего средства отбеливателя.

Посуда из пластика может не промываться из-за низкого содержания в моющем средстве специального вещества;

Причиной плохой отмывки может стать использование моющих средств, не предназначенных для посудомойки. Сначала такие средства могут показаться эффективными, но впоследствии они забивают отверстия в разбрызгивателях, а значит, снижается качество мойки.

При отказе от использования специальной соли со временем тоже можно заметить, что посудомойка начала хуже мыть. Соль необходима для восстановления способности ионообменника смягчать жесткую воду. Если машина долго эксплуатируется без соли, а вода в регионе жесткая, то ионообменник забивается и может выйти из строя. Поэтому не стоит пренебрегать этим средством.

Важно! При очень жесткой воде комплексные таблетки 3 в 1 не заменят соль, ее все равно нужно будет насыпать в машину.

Итак, если ваша машина стала плохо мыть посуду, то обратите внимание прежде всего на условия ее эксплуатации и правила, прописанные в инструкции. Все-таки чаще правила пишут для того, чтобы их соблюдали. Надеемся, наша статья помогла разобраться с тем, что делать с такой проблемой.

Напомним, что далеко не всю посуду можно мыть в посудомоечной машине, иначе она испортится. К запрещенному списку можно отнести антипригарную посуду. Мы рассказали, почему не стоит класть его в посудомойку.

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