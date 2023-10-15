Экономные таблетки для посудомоечных машин: готовим своими руками

Обычные таблетки для посудомоечной машины, как правило, состоят из агрессивных химических веществ и стоят довольно дорого. Однако можно обойтись без покупки этого средства для мытья посуды в посудомойке.

Как сообщает santeplusmag, их можно сделать из натуральных, экологических и экономичных ингредиентов. А хранить их можно будет до полугода в герметичной емкости.

Читайте также: Почему посудомоечная машина плохо моет посуду: причины и решения

Как изготовить таблетки для мытья посуды в посудомойке.

Возьмите 100 г лимонной кислоты, 15 капель эфирного масла (выберите запах, который вам нравится). Смешайте ингредиенты, если средство получилось густым, добавьте воды – 2-3 ст. л, чтобы смесь получилась как густая сметана. Добавьте столовую ложку соды и снова перемешайте. При необходимости добавьте воду.

Возьмите форму для образования кубиков льда и выложите в нее смесь, утрамбовывая ложкой. Поставьте форму с заготовкой в недоступном для детей месте, чтобы смесь засохла. Когда затвердеет, выложите его в емкость с крышкой и поставьте в темное место.

Как сделать самостоятельно ополаскиватель для посудомоечной машины.

Если вы хотите использовать ополаскиватель, чтобы ваша посуда сияла больше, вот что вам нужно:

25 капель эфирного масла чайного дерева

1,5 л дистиллированной воды

200 г лимонной кислоты, или лимонный сок.

Налейте воду в кастрюлю и немного нагрейте, а затем перелейте в удобную бутылку. Добавьте лимонную кислоту или полстакана лимонного сока, влейте эфирное масло. Перед использованием раствор слегка встряхните.

Напомним, мы уже писали, как сэкономить время на мытье посуды.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!