Ніколи не давайте іншим свій гребінець та не користуйтеся чужим: така звичка може змінити життя

Предмети, якими людина користується кожного дня, дуже інтимні та належать тільки їй. Проте часом люди діляться своїм гребінцем, навіть не підозрюючи, чим це може обернутися.

Така просто звичка може суттєво вплинути на життя. UAportal пояснює, чому не можна давати іншим свою розчіску та користуватися чужою.

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Пам'ятайте, що користуватися чужим гребінцем – не дуже безпечно. Все тому, що на цьому предметі можуть накопичуватися захворювання шкіри голови іншої людини. Також можна перенести собі на голові воші і потім вам доведеться боротися з педикульозом.

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Народні прикмети про гребінець

Ще з давніх часів люди не ділилися своїм гребінцем. Особливо це було популярним серед жінок, які могли насититися чужою енергією та здоров'ям. В результаті власницю гребінця можуть покинути життєві сили. А в життя господарки гребінця прийдуть біди та неприємності.

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Ніколи не кладіть гребінець на стіл і ось чому

Вважається, що гребінець не можна класти на стіл у жодному разі. Оскільки тоді на власника впадуть сльози, плітки та ганьба. Також це може спровокувати фінансові неприємності та бідність.

Що робити зі зламаним гребінцем

Якщо гребінець зламався, то його не варто зберігати, а найкраще буде викинути одразу.

Вважається, що, розчісуючи волосся людина прибирає з себе негатив та погану енергетику. Коли гребінець переповнюється негативними емоціями, тоді він ламається. Щоб не наражатися на небезпеку, його потрібно викинути.

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