Ніколи не фотографуйте ці предмети, інакше накличете на себе лихо

Як відомо, фотографії можуть нести негативну енергетику та навіть шкодити людині. Тому деякі предмети краще не фільмувати на пам'ять.

Розповідаємо, з якими фото варто бути обережними та чому. Оскільки так ви можете накликати лихо та проблеми зі здоров'ям.

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1. Руїни та занедбані будинки. Фото, на яких зображено такі об'єкти, містять потужну негативну енергетику. Біля таких будівель краще не фотографуватися, бо ж накличете біду. Якщо ж маєте такі світлини, то зберігайте їх у приміщеннях, у яких ніхто не мешкає.

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2. Люди, які сплять. Всі неодноразово чули, що не можна фотографувати людей, які спалять. Інакше ви навіть несвідомо можете зашкодити її біополю та накликати проблеми зі здоров'ям. Особливо це стосується маленьких дітей.

3. Відображення дзеркал. Такі фото можуть притягувати конфлікти, сварки, неприємності та проблеми в життя. Якщо ж такі фото на телефоні, то вони не завдадуть шкоди. Проте не варто їх роздруковувати.

4. Похорон. На думку біоенергетиків, не треба робити фото покійників та похоронної процесії. Тим паче зберігати їх у своєму житлі, адже це стане магнітом для негативних подій.

5. Чорні кішки. Фото, на яких зображено чорну кішку, можуть привернути невдачі та біди. Проте ця заборона стосується не власної тварини, а тільки вуличних або чужих.

Не потрібно показувати роздруковані фото стороннім людям, тим, хто заздрить, чи має погані наміри. Вони можуть їх використати для наведення пристріту, псування.

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Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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