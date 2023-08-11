Ніколи не робіть так під час прання взуття в машинці, щоб не пошкодити техніку

Позбавтеся від звички використовувати популярний, але потенційно небезпечний спосіб прання спортивного взуття в пральній машині.

Читайте також: Як часто і за якої температури потрібно прати постіль: корисні поради

Справді, з часом кросівки стають брудними, і, якщо зовні їх можна легко очистити, то відмити від забруднень та запахів всередині є складнішою задачею. Одним із методів є використання пральної машини, проте деякі популярні поради можуть призвести до неприємних наслідків для вашої техніки, попереджають фахівці з ремонту побутової техніки.

Відео дня

Однією з рекомендацій є пристосування шнурків для кросівок до дверцят пральної машини, як вказівка на те, що це зменшить стукіт у барабані машини. Однак цей підхід може призвести до пошкодження пральної машини.

Як насправді слід прати кросівки в пральній машині:

Витягніть шнурки з взуття, щоб уникнути їх потрапляння у патрубок або фільтр. Вийміть устілки та обережно очистіть внутрішню поверхню кросівок сухою щіткою. Нанесіть пральний засіб та добре очистіть взуття щіткою. Розмістіть взуття без устілок та шнурків у барабані пральної машини. Додайте ганчірки або два старі рушники у барабан для балансу.

Важливо обрати режим полоскання та віджимання з обертами не більше 400.

Пропонуємо вам також дізнатися поради експертів зі сну, які розповіли, що змушує людину прокидатися вночі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!