Никогда не поступайте так во время стирки обуви в машинке, чтобы не повредить технику
Избавьтесь от привычки использовать популярный, но потенциально опасный способ стирки спортивной обуви в стиральной машине.
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Действительно, со временем кроссовки становятся грязными, и если снаружи их можно легко очистить, то отмыть от загрязнений и запахов внутри является более сложной задачей. Одним из методов является использование стиральной машины, однако некоторые популярные советы могут привести к неприятным последствиям для вашей техники, предупреждают специалисты по ремонту бытовой техники.
Одной из рекомендаций является приспособление шнурков для кроссовок к дверце стиральной машины, как указание на то, что это уменьшит стук в барабане машины. Однако этот подход может привести к повреждению стиральной машины.
Как на самом деле следует стирать кроссовки в стиральной машине:
- Извлеките шнурки из обуви, чтобы избежать их попадания в патрубок или фильтр.
- Извлеките стельки и осторожно очистите внутреннюю поверхность кроссовок сухой щеткой.
- Нанесите моющее средство и хорошо очистите обувь щеткой.
- Разместите обувь без стельок и шнурков в барабане стиральной машины.
- Добавьте тряпки или два старых полотенца в барабан для баланса.
Важно выбрать режим полоскания и отжима с оборотами не более 400.
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