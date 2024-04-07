Вночі окупанти обстріляли Харків дронами: є постраждалі

Ніч 7 квітня принесла атаку російських сил у Харкові з використанням ударних безпілотників. Один з них зазнав збою та вразив приватний будинок, результатом чого стали поранення трьох осіб. Одночасно, балістика була спрямована на порти Одеси, що призвело до пошкоджень та поранень людей.

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Ігор Терехов, міський голова Харкова, підтвердив факт атаки та відзначив активну оборону міста від ворожих дронів. Унаслідок обстрілу, одна з місцевих жительок отримала поранення. На ранок відомо про трьох постраждалих, яким надано медичну допомогу.

Окрім цього, окупанти вдарили "шахедами" по різних районах Харківщини, однак, на щастя, цього разу обійшлося без жертв. У той же час, ракетний удар спрямований на Одесу здійснено зруйнувавши частину пристані та призвівши до травми одного з місцевих мешканців.

Додатково, вночі відбулася атака безпілотників у Дніпропетровщині. Протягом тривалої оборони, сили протиповітряної оборони знищили 11 ударних дронів над різними районами області. Поранення та матеріальні збитки зазнали деякі будівлі та транспортні засоби внаслідок падіння осколків.

Вночі захисники знищили 17 ударних БпЛА. Загалом росіяни атакували керованою авіаційною ракетою Х-31, балістичною ракетою "Іскандер-М" та 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".

ППО спрацювала у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня місто Харків зазнало серії атак Шахедами. В результаті цього, загинули троє рятувальників та одна місцева мешканка, а також було поранено 12 осіб.

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