Росія масовано атакувала Харків Шахедами: є влучання в житлові будинки, відомо про 4 загиблих (фото)

У ніч на 4 квітня місто Харків зазнало серії атак Шахедами. В результаті цього, загинули троє рятувальників та одна місцева мешканка, а також було поранено 12 осіб.

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У рятувальній службі заявили, що внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян. Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.

За попередньою інформацією, загинула мешканка житлового будинку, є постраждалі. На місці прильотів виникли пожежі.

"Рятувальники, що прибули за викликом на одну із адрес, зазнали повторного удару беспілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню", - йдеться в дописі.

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Ще один рятувальник зазнав поранень. Пошкоджено три одиниці техніки ДСНС.

Олег Синєгубов, керівник Харківської ОВА, заявив, що внаслідок атаки ворожих безпілотників відомо про щонайменше 10 постраждалих. Крім того, руйнувань зазнали житлові багатоповерхівки та приватні будинки.

Вранці Ігор Терехов, міський голова Харкова, повідомив, що багатоповерховий будинок зазнав ушкоджень від дрона, який врізався в його фасад.

Станом на 7 ранку повідомлялося про чотирьох загиблих і 12 постраждалих.

Нагадаємо, 20 березня російські бойовики вдарили ракетою по одному з районів міста Харків. Внаслідок чого п'ятеро людей загинули, семеро отримали поранення.

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