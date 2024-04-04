Россия массированно атаковала Харьков Шахедами: есть попадания в жилые дома, известно о 4 погибших (фото)

В ночь на 4 апреля город Харьков подвергся серии атак Шахедами. В результате погибли трое спасателей и одна местная жительница, а также были ранены 12 человек.

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В спасательной службе заявили, что в результате вражеских ударов повреждения получили жилые дома мирных граждан. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

По предварительной информации, погибла жительница жилого дома, есть пострадавшие. На месте прилетов возникли пожары.

"Спасатели, прибывшие по вызову по одному из адресов, получили повторный удар беспилотниками. Двое из них от полученных ранений погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

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Еще один спасатель получил ранения. Повреждены три единицы техники ГСЧС.

Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА, заявил, что в результате атаки вражеских беспилотников известно о не менее 10 пострадавших. Кроме того, разрушения получили жилые многоэтажки и частные дома.

Утром Игорь Терехов, городской голова Харькова, сообщил, что многоэтажный дом получил повреждения от дрона, врезавшегося в его фасад.

По состоянию на 7 утра сообщалось о четырех погибших и 12 пострадавших.

Напомним, 20 марта российские боевики ударили ракетой по одному из районов города Харькова. В результате чего пять человек погибли, семь получили ранения.

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