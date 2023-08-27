Вночі вибухи лунали у двох областях росії: міноборони рф заявило про 'збиття БПЛА' (відео)

Уночі 27 серпня мешканці двох областей росії повідомляли про звуки вибухів. У Брянській області нарахували від 6 до 13 вибухів, у Курській – до 10.

російське міноборони рф заявило, що вибухи були пов'язані з роботою ППО – нібито над територією Брянської та Курської областей було ліквідовано два безпілотники.

"Уночі та вранці київським режимом було здійснено чергові спроби терористичних атак по території російської федерації із застосуванням БПЛА літакового типу. Черговими засобами ППО були виявлені та знищені у полі два безпілотних літальних апарати над територією Брянської та Курської областей", – зазначалося у повідомленні відомства.

Відео дня

Тим часом росіяни у соцмережах публікують відео "прильотів":

Нагадаємо, уночі 27 серпня масштабна тривога лунала по всій території України. Ворог з Каспійського моря підняв в повітря літаки Ту-95МС та випустив крилаті ракети типу Х-101/555/55 у бік Києва.

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