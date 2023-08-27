Росіяни вночі намагалися атакувати Київ крилатими ракетами: всі збила ППО

Уночі 27 серпня масштабна тривога лунала по всій території України. Ворог з Каспійського моря підняв в повітря літаки Ту-95МС та випустив крилаті ракети типу Х-101/555/55.

Як повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, силам протиповітряної оборони вдалося відбити ракетну атаку ворога. Усі цілі, які летіли на столицю, були знищені силами ППО. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

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"Чергова ракетна атака ворога. Попередньо, сьогодні вночі, з району Каспійського моря, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС ра*исти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва були знищені силами й засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань", – написав він у Телеграм-каналі.

За даними Командування Повітряних Сил ЗСУ, цієї ночі росіяни випустили крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555 з 5 літаків стратегічної авіації з Енгельса.

"Усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей. Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях", – йдеться у повідомленні.

У командуванні додали, що решта повітряних цілей "імовірно хибні", інформації про влучання не надходило.

Нагадаємо, 22 серпня на фронті загинув депутат Київради від "Європейської Солідарності" Сергій Ільницький на псевдо "Сокіл". Він служив у 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

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