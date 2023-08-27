Россияне ночью пытались атаковать Киев крылатыми ракетами: все сбило ПВО

Ночью 27 августа масштабная тревога раздавалась по всей территории Украины. Враг из Каспийского моря поднял в воздух самолеты Ту-95МС и выпустил крылатые ракеты Х-101/555/55.

Как сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко, силам противовоздушной обороны удалось отразить ракетную атаку врага. Все цели, летевшие на столицу, были уничтожены силами ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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"Очередная ракетная атака врага. Предварительно, сегодня ночью, из района Каспийского моря, из самолетов стратегической авиации Ту-95МС ра*исты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений", — написал он в Телеграм-канале.

По данным Командования Воздушных Сил ВСУ, этой ночью россияне выпустили крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555 из 5 самолетов стратегической авиации из Энгельса.

"Всего локационно наблюдалось до восьми воздушных целей. Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены четыре крылатых ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях", — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что остальные воздушные цели "вероятно ошибочны", информации о попадании не поступало.

Напомним, 22 августа на фронте погиб депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности" Сергей Ильницкий на псевдо "Сокол". Он служил в 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

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