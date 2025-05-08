Нова схема шахраїв: українці ризикують втратити гроші при купівлі вживаного авто

В Україні набирає обертів нова схема шахрайства, пов’язана з продажем вживаних автомобілів. Від неї вже постраждали десятки тисяч громадян.

Експерти автомобільної галузі поділилися з "SUV News" подробицями цієї афери та надали поради, як не стати жертвою зловмисників. За їхніми словами, деякі приватні автодилери або перекупники часто видають себе за звичайних автовласників.

Вони діють як посередники, отримуючи комісію, яку зрештою сплачує покупець, або ж перепродають авто з націнкою. Такі особи активно публікують оголошення на популярних онлайн-майданчиках. При цьому потенційних покупців можуть вводити в оману як щодо справжнього власника машини, так і щодо її технічного стану. Часто серйозні несправності намагаються приховати або замаскувати за допомогою поверхневого ремонту.

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"Вимагайте показати документи на право власності з даними власника і звіряйте цю інформацію з даними продавця", – рекомендують автоексперти.

Також вони радять обов'язково перевіряти обраний автомобіль через відкриті реєстри, використовуючи унікальний VIN-номер, який, як правило, зазначено в оголошенні. Цей код можна знайти самостійно під час огляду транспортного засобу. Варто звернути увагу на інформацію про кількість попередніх власників, дату останнього продажу, пробіг, можливі ДТП, а також перевірити, чи не накладено на авто арештів або інших обмежень.

Крім того, фахівці рекомендують здійснювати купівлю-продаж автомобіля безпосередньо у сервісних центрах МВС. У таких умовах є можливість відразу перевірити наявність обмежень і впевнитися в юридичній "чистоті" транспортного засобу. До того ж на місці можна одразу зареєструвати авто, отримати нові документи та номерні знаки.

Нагадаємо, раніше було названо найпопулярніший автомобіль серед покупців у світі.

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