Новая схема мошенников: украинцы рискуют потерять деньги при покупке подержанного авто

В Украине набирает обороты новая схема мошенничества, связанная с продажей подержанных автомобилей. От нее уже пострадали десятки тысяч граждан.

Эксперты автомобильной отрасли поделились с "SUV News" подробностями этой аферы и дали советы, как не стать жертвой злоумышленников. По их словам, некоторые частные автодилеры или перекупщики часто выдают себя за обычных автовладельцев.

Они действуют как посредники, получая комиссию, которую в итоге платит покупатель, или же перепродают авто с наценкой. Такие лица активно публикуют объявления на популярных онлайн-площадках. При этом потенциальных покупателей могут вводить в заблуждение как относительно настоящего владельца машины, так и относительно ее технического состояния. Часто серьезные неисправности пытаются скрыть или замаскировать с помощью поверхностного ремонта.

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"Требуйте показать документы на право собственности с данными владельца и сверяйте эту информацию с данными продавца", – рекомендуют автоэксперты.

Также они советуют обязательно проверять выбранный автомобиль через открытые реестры, используя уникальный VIN-номер, который, как правило, указан в объявлении. Этот код можно найти самостоятельно во время осмотра транспортного средства. Стоит обратить внимание на информацию о количестве предыдущих владельцев, дату последней продажи, пробег, возможные ДТП, а также проверить, не наложены ли на авто аресты или другие ограничения.

Кроме того, специалисты рекомендуют осуществлять куплю-продажу автомобиля непосредственно в сервисных центрах МВД. В таких условиях есть возможность сразу проверить наличие ограничений и удостовериться в юридической "чистоте" транспортного средства. К тому же на месте можно сразу зарегистрировать авто, получить новые документы и номерные знаки.

Напомним, ранее был назван самый популярный автомобиль среди покупателей в мире.

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