Нова система ідентифікації пенсіонерів: що чекає на українців з 1 серпня

В Україні оновлено порядок виплати пенсій та ідентифікації пенсіонерів. Пенсійний фонд запровадив новий сервіс та зміни до існуючих процедур.

Вимога щодо ідентифікації пенсіонерів залишатиметься обов'язковою, але з деякими нововведеннями. Про це зазначає "24 Канал", посилаючись на постанову Кабміну №720 від 18 червня.

Тепер банки зобов'язані повідомляти Пенсійний фонд про дату проходження пенсіонером фізичної ідентифікації. Інформація буде передаватися в електронному вигляді, причому тільки за наявності даних, і не частіше, ніж один раз на добу.

Крім того, на вебпорталі електронних послуг ПФУ з'явився новий сервіс "Моя ідентифікація". Він дозволяє пенсіонерам у будь-який час перевіряти статус своєї ідентифікації:

дату останньої ідентифікації;

джерело її проведення, наприклад, банківську установу.

За допомогою цього сервісу пенсіонери зможуть відстежувати дату попередньої ідентифікації та дізнатися, коли необхідно пройти наступну процедуру.

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Як пройти обов’язкову ідентифікацію

З 1 липня Пенсійний фонд почав здійснювати виплату 39 різних державних допомог та соціальних стипендій, які раніше видавали органи соціального захисту.

Якщо ви вже отримуєте такі виплати відповідно до чинних постанов, то змін у вашому процесі не буде. Однак, для продовження отримання виплат необхідно пройти обов'язкову особисту ідентифікацію до 1 жовтня.

Ідентифікацію можна пройти наступними способами:

особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду;

через відеоконференцзв'язок;

авторизувавшись у своєму електронному кабінеті на вебпорталі ПФУ, використовуючи віддалений кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис";

через підтвердження в компетентній закордонній дипломатичній установі України, якщо одержувач тимчасово перебуває за кордоном, щодо факту його живості.

Зауважимо, якщо ідентифікацію не буде пройдено до 1 жовтня, виплату буде призупинено.

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