Новая система идентификации пенсионеров: что ждет украинцев с 1 августа

В Украине обновлен порядок выплаты пенсий и идентификации пенсионеров. Пенсионный фонд ввел новый сервис и изменения в существующие процедуры.

Требование по идентификации пенсионеров будет оставаться обязательным, но с некоторыми нововведениями. Об этом отмечает "24 Канал", ссылаясь на постановление Кабмина №720 от 18 июня.

Теперь банки обязаны сообщать Пенсионный фонд о дате прохождения пенсионером физической идентификации. Информация будет передаваться в электронном виде, причем только при наличии данных, и не чаще, чем один раз в сутки.

Кроме того, на веб-портале электронных услуг ПФУ появился новый сервис "Моя идентификация". Он позволяет пенсионерам в любое время проверять статус своей идентификации:

дату последней идентификации;

источник ее проведения, например, банковское учреждение.

С помощью этого сервиса пенсионеры смогут отслеживать дату предыдущей идентификации и узнать, когда необходимо пройти следующую процедуру.

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Как пройти обязательную идентификацию

С 1 июля Пенсионный фонд начал осуществлять выплату 39 различных государственных пособий и социальных стипендий, которые ранее выдавали органы социальной защиты.

Если вы уже получаете такие выплаты в соответствии с действующими постановлениями, то изменений в вашем процессе не будет. Однако, для продолжения получения выплат необходимо пройти обязательную личную идентификацию до 1 октября.

Идентификацию можно пройти следующими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

через видеоконференцсвязь;

авторизовавшись в своем электронном кабинете на вебпортале ПФУ, используя удаленную квалифицированную электронную подпись "Дія.Підпис";

через подтверждение в компетентном зарубежном дипломатическом учреждении Украины, если получатель временно находится за границей, по факту его живости.

Заметим, если идентификация не будет пройдена до 1 октября, выплату будет приостановлено.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастет минимальная пенсия.

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