Новозеландського дипломата звільнили після висловлювань про Трампа

Верховного комісара Нової Зеландії у Великій Британії Філа Гоффа звільнили після його висловлювань про Дональда Трампа. Під час заходу в Chatham House він засумнівався у розумінні Трампом історії, порівнявши його підхід до Росії з діями Уінстона Черчилля. Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс назвав такі слова неприпустимими для дипломата і заявив, що Гофф не може залишатися на посаді. Сам Гофф раніше обіймав високі політичні посади, включаючи пост мера Окленда та міністра закордонних справ, пише Fox News.

Повідомляється, що верховний комісар Нової Зеландії у Великій Британії Філ Гофф послався на промову Вінстона Черчилля 1938 року, яка критикує Мюнхенську угоду, і засумнівався у розумінні історії Дональдом Трампом.

"Президент Трамп повернув бюст Черчилля до Овального кабінету. Але як ви думаєте, він справді розуміє історію?" - запитав Гофф міністра закордонних справ Фінляндії Еліну Валтонен.

Йшлося про бюст, який з'явився у кадрі під час суперечки Трампа, президента США, з українським президентом Володимиром Зеленським.

На це запитання міністр закордонних справ Еліна Валтонен відповіла ухильно, що багато зауважень Черчилля були "поза часом".

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс під час спілкування з пресою наголосив, що питання дипломата "глибоко розчаровує". Він також сказав, що це зробило його положення верховного комісара в Лондоні неспроможним.

"Коли ви перебуваєте на цій посаді, ви представляєте погляди уряду та політику дня — ви не можете вільно мислити, ви обличчя Нової Зеландії", - резюмував він своє рішення.

Зазначається, що звільнений дипломат Філ Гофф раніше обіймав посаду міністра закордонних справ, лідера Лейбористської партії та мера Окленда. Він був призначений на посаду верховного комісара у Великій Британії у 2022 році.