Нову субсидію запровадили в Україні: скільки платять та хто отримає

Українські аграрії, що працюють у прифронтових регіонах, отримають державну фінансову підтримку. Уряд ухвалив рішення про субсидії для сільгоспвиробників, які ведуть діяльність на територіях, де можливі або вже відбуваються бойові дії.

Це рішення ухвалили урядовці на засіданні Кабінету міністрів 16 серпня, щоб зменшити фінансове навантаження на фермерські господарства, повідомили на порталі КМУ.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив: "Ми усвідомлюємо складність сільськогосподарських робіт у таких умовах, тому будемо підтримувати тих, хто продовжує працювати на цих територіях".

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Субсидія надаватиметься на гектар оброблюваних земель, засіяних або засаджених сільськогосподарськими культурами під урожай поточного року. Розмір виплат залежатиме від близькості ділянок до зони бойових дій:

для територій, де можливі бойові дії, – 1000 грн;

для територій активних бойових дій – 2000 грн.

Раніше ми повідомляли, що власники земель зобов’язані щорічно вносити плату за користування ділянками, відому як земельний податок. Величина цього податку обчислюється за формулою: нормативно грошова оцінка земельної ділянки множиться на ставку податку, встановлену місцевою радою. Залежно від функціонального призначення та розташування ділянки, ставки можуть змінюватися.

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