Новую субсидию ввели в Украине: сколько платят и кто получит

Украинские аграрии, работающие в прифронтовых регионах, получат государственную финансовую поддержку. Правительство приняло решение о субсидиях для сельхозпроизводителей, ведущих деятельность на территориях, где возможны или уже происходят боевые действия.

Это решение приняли члены правительства на заседании Кабинета министров 16 августа, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на фермерские хозяйства, сообщили на портале КМУ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил: "Мы отдаем себе отчет в сложности сельскохозяйственных работ в таких условиях, поэтому будем поддерживать тех, кто продолжает работать на этих территориях".

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Субсидия будет предоставляться на гектар возделываемых земель, засеянных или засаженных сельскохозяйственными культурами под урожай текущего года. Размер выплат будет зависеть от близости участков к зоне боевых действий:

для территорий, где возможны боевые действия – 1000 грн;

для территорий активных боевых действий – 2000 грн.

Ранее мы сообщали, что владельцы земель обязаны ежегодно вносить плату за пользование участками, известную как земельный налог. Величина этого налога исчисляется по формуле: нормативно-денежная оценка земельного участка умножается на ставку налога, установленную местным советом. В зависимости от функционального назначения и расположения участка ставки могут изменяться.

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