Нові податкові правила: яка житлова площа вважається 'нормою' для українців та скільки доведеться платити за 'зайві' метри

У 2025 році українцям доведеться сплатити податок на нерухомість за 2024 рік. Максимальна ставка цього податку становитиме 104 гривні за кожен квадратний метр, що перевищує встановлені норми.

Згідно з інформацією Асоціації платників податків, обов’язок сплачувати податок стосується лише власників житла з "надлишковою" площею. Іншими словами, якщо ваша нерухомість перевищує визначені ліміти, потрібно буде доплатити за зайві метри.

Яка площа вважається понаднормовою:

Для квартир (незалежно від їх кількості) – понад 60 квадратних метрів.

– понад 60 квадратних метрів. Для приватних будинків (незалежно від кількості) – понад 120 квадратних метрів.

– понад 120 квадратних метрів. Для комбінованої нерухомості (квартири + будинки у власності) – понад 180 квадратних метрів.

Отже, податок стосується лише тих об’єктів, площа яких виходить за межі встановлених норм. Власникам компактного житла турбуватися не варто.

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Податок на нерухомість: хто встановлює ставки та коли чекати повідомлення

Оскільки податок на нерухомість є джерелом наповнення місцевих бюджетів, саме місцеві ради мають право визначати його ставку, враховуючи тип об’єкта нерухомості та його місцезнаходження.

Повідомлення про обов’язок сплатити податок повинно надійти власникам житла не пізніше 1 липня 2025 року.

Якщо контролюючі органи не надішлють або не вручать податкове повідомлення-рішення у встановлений термін, фізичні особи не нестимуть відповідальності за несвоєчасну сплату податку. Це передбачено нормами Податкового кодексу України.

Податок на нерухомість у 2025 році: скільки доведеться платити

Розмір податку на нерухомість у 2025 році визначається на основі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Контролюючі органи розраховують суму податку, спираючись на інформацію з реєстру, яку надають органи державної реєстрації, або на підставі оригіналів документів платника податків, зокрема, документів, що підтверджують право власності (п.п. 266.3.2 п. 266.3 ст. 266 Податкового кодексу України).

Податок на кожен "зайвий" квадратний метр може становити до 1,5% від мінімальної заробітної плати. Станом на 1 січня 2024 року мінімалка складала 7100 гривень. Відповідно, максимальна ставка податку на нерухомість за 2024 рік становить 106,5 гривень за кожен квадратний метр понад норму.

Раніше ми розповідали, що деякі українці у 2025 році повинні заплатити податок за своє авто.

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