В Україні можуть ввести податок на посилки: що передбачають подані до Ради законопроєкти

Вартість посилок з іноземних торговельних платформ для українців може суттєво збільшитися через можливе впровадження додаткового податку. Відповідні законопроєкти вже внесені до Верховної Ради.

Автором цих проєктів закону є Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики, представник партії "Слуга народу". Він підкреслив, що документи були створені за ініціативою та за активної участі провідних бізнес-асоціацій України.

Законопроєкти були розроблені за участю таких організацій, як Американська торговельна палата в Україні (ACC), Європейська бізнес асоціація (EBA), Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ), Українська Рада Бізнесу (УРБ), Асоціація ритейлерів України (RAU) та Торгово-промислова палата України (ТПП). У текстах пропонується встановити такі положення:

громадяни можуть отримувати товари без сплати ПДВ, якщо їхня вартість не перевищує 45 євро, за умови, що ці товари надсилаються фізичними особами безкоштовно та без комерційної мети;

товари, придбані на маркетплейсах або інших платформах, будуть обкладатися ПДВ незалежно від їхньої вартості. Ввізне мито на такі товари стягуватиметься лише у разі, якщо їхня вартість перевищує 150 євро.

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Як зазначив Гетманцев, запропоновані законопроєкти спрямовані на спрощення процесу адміністрування ПДВ і прискорення митного оформлення посилок. Для досягнення цього необхідно:

ввести механізм, подібний до IOSS, що діє в країнах ЄС, який дозволяє постачальникам товарів, маркетплейсам або іншим платформам, через які здійснюється доставка, сплачувати ПДВ напряму;

запровадити нову митну декларацію для товарів із невисокою вартістю, з набором даних, подібною до декларації Н7, яка використовується в ЄС. При цьому чинні форми документів для декларування посилок залишаться в обігу.

При цьому покупець не буде зобов’язаний сплачувати додаткові митні збори, якщо ПДВ вже було оплачено постачальником товару або платформою-маркетплейсом. Це дозволить прискорити процес митного оформлення. Водночас тексти цих документів наразі відсутні на офіційному сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що деякі українці у 2025 році повинні заплатити податок за своє авто.

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