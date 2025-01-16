В Украине могут ввести налог на посылки: что предусматривают поданные в Раду законопроекты

Стоимость посылок с иностранных торговых платформ для украинцев может существенно увеличиться из-за возможного внедрения дополнительного налога. Соответствующие законопроекты уже внесены в Верховную Раду.

Автором этих проектов закона является Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, представитель партии "Слуга народа". Он подчеркнул, что документы были созданы по инициативе и при активном участии ведущих бизнес-ассоциаций Украины.

Законопроекты были разработаны при участии таких организаций, как Американская торговая палата в Украине (ACC), Европейская бизнес ассоциация (EBA), Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ), Украинский Совет Бизнеса (УРБ), Ассоциация ритейлеров Украины (RAU) и Торгово-промышленная палата Украины (ТПП). В текстах предлагается установить следующие положения:

граждане могут получать товары без уплаты НДС, если их стоимость не превышает 45 евро, при условии, что эти товары направляются физическими лицами бесплатно и без коммерческой цели;

товары, приобретенные на маркетплейсах или других платформах, будут облагаться НДС независимо от их стоимости. Ввозная пошлина на такие товары будет взиматься только в случае, если их стоимость превышает 150 евро.

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Как отметил Гетманцев, предложенные законопроекты направлены на упрощение процесса администрирования НДС и ускорение таможенного оформления посылок. Для достижения этого необходимо:

ввести механизм, подобный IOSS, действующий в странах ЕС, который позволяет поставщикам товаров, маркетплейсам или другим платформам, через которые осуществляется доставка, платить НДС напрямую;

ввести новую таможенную декларацию для товаров с невысокой стоимостью, с набором данных, подобной декларации Н7, которая используется в ЕС. При этом действующие формы документов для декларирования посылок останутся в обращении.

При этом покупатель не будет обязан уплачивать дополнительные таможенные сборы, если НДС уже был оплачен поставщиком товара или платформой-маркетплейсом. Это позволит ускорить процесс таможенного оформления. В то же время тексты этих документов пока отсутствуют на официальном сайте Верховной Рады.

Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторые украинцы в 2025 году должны заплатить налог за свой автомобиль.

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