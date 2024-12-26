Новий Рік без снігу: якою буде погода в Україні найближчими днями

У п’ятницю в південних і північних областях України прогнозується прохолодна погода з невеликими опадами у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями можлива ожеледь. На решті території збережеться суха погода, подекуди можливий туман.

27 грудня невеликий дощ і мокрий сніг очікуються на крайньому півдні України, а також уночі в північних, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Черкаській областях. У деяких районах можлива слабка ожеледь.Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На іншій території суттєвих опадів не передбачається. Уранці та в першій половині дня на півночі й подекуди на заході країни очікується туман. Вітер переважно північно-східний, у західних і північних регіонах — північно-західний, 5-10 м/с. Уночі та вдень: -3°…+2°. У Карпатах: -4°…-9°. На Закарпатті та в Криму: вдень +1°…+6°.

Київ: Уночі прогнозується невеликий дощ із мокрим снігом, можлива слабка ожеледь. Удень опади малоймовірні. Уранці та вдень — туман, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура близько 0°.

Прогноз на 28 грудня: Суху погоду без суттєвих опадів обіцяють по всій Україні. Уночі й уранці можливий туман. Вітер слабкий, змінних напрямків, 3-8 м/с. Уночі та вдень: -3°…+2°. У Карпатах уночі: -3°…-8°.

Київ: Очікується суха погода. Уночі й уранці можливий туман. Вітер слабкий, змінних напрямків. Температура: уночі 0°…-2°, удень 0°…+2°.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на січень.

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