Новий вид тарантулів знайшли у США: мають одну яскраву особливість (фото)

Науковці відкрили новий вид тарантула Aphonopelma jacobii у горах Чірікауа в південно-східній Арізоні, США. Цей павук має чорне тіло з апельсиновими або червоними волосками на черевці, що робить його видатним серед інших видів.

Відкриття цього виду стало 30-м документованим видом тарантула в Сполучених Штатах. Дослідження було опубліковано в журналі Zookeys, де детально описано новий вид та його значення для науки.

Вас також зацікавить: В Африці 12-метровий крокодил "всиновив" дитинча бегемота (фото)

Самець і самка Aphonopelma jacobii. Джерело: Brent E. Hendrixson/AAAS and EurekAlert

Гори Чірікауа, частина Мадрейського архіпелагу, відомі своєю високою біорізноманітністю, зокрема великою кількістю унікальних видів, які зустрічаються лише в цьому регіоні. Доктор Кріс Гамільтон з Університету Айдахо, один із авторів дослідження, зазначив, що це відкриття є ще одним прикладом того, як нові види можуть бути виявлені в малодоступних куточках нашої планети.

Перші зразки нового виду були знайдені у 2018 році, проте спочатку їх помилково віднесли до іншого виду. Лише після аналізу ДНК було підтверджено, що ці тарантули генетично відрізняються від раніше відомих видів, що призвело до їхнього визнання як нового виду.

На жаль, Aphonopelma jacobii вже може бути під загрозою через зміни клімату, що впливають на місцеве середовище. Зокрема, підвищення температури та зменшення кількості опадів можуть знищити ліси, де мешкає цей вид.

Додаткові загрози включають забудову території та можливу незаконну торгівлю цими рідкісними павуками через їх унікальне забарвлення. Науковці також зацікавлені у вивченні того, як цей вид співіснує з п’ятьма іншими видами тарантулів у тій самій місцевості, що може стати темою подальших досліджень.

Нагадаємо, пінгвіни та видри в японському океанаріумі влаштували протестне голодування.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!