Новий знак на дорогах: що означає авто 'з крилами' та де його можна побачити

Водії, що подорожують за кордон, можуть зустріти незвичний для України знак – "авто на крилах". Це не офіційна назва, а народне визначення знаку, який попереджає про можливу підтоплену ділянку дороги.

За інформацією від PMG.ua, цей знак вказує на водну небезпеку, коли частина дороги може бути затоплена. Він є попередженням про ризик аквапланування, яке може статися, коли автомобіль на великій швидкості в'їжджає на мокру поверхню. Внаслідок цього шини можуть втратити зчеплення з дорогою, і авто може потрапити в занос.

Читайте також: На дорогах України з’явився новий зелений дорожній знак: про що він попереджає водіїв

Ще в автошколах майбутніх водіїв навчають про небезпеку аквапланування. Це явище, коли автомобіль на високій швидкості потрапляє на водяну поверхню, в результаті чого шини втрачають зчеплення з асфальтом. Авто може "ковзати" по воді і піти в занос. Така ситуація створює ризик ДТП. Протектор шин допомагає відводити воду, але на швидкості утворюється водний клин, що посилює ефект. Також зношені шини значно знижують зчеплення з дорогою, що додатково ускладнює контроль за транспортним засобом.

Знак "авто на крилах" зазвичай розташовують в місцях, де є ймовірність підтоплень, що можуть бути спричинені сильними дощами або затопленням низьких ділянок. Водіям рекомендується знижувати швидкість та проявляти уважність, щоб уникнути небезпечних ситуацій.

Раніше ми розповідали, що означає новий дорожній знак з лініями та півавтомобілем.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!