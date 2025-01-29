На дорогах України з’явився новий зелений дорожній знак: про що він попереджає водіїв

В Україні з’явився новий дорожній знак – число, розміщене в зеленому крузі, що викликало багато питань серед водіїв. На відміну від звичних попереджувальних, заборонних чи наказових знаків, цей виглядає по іншому.

Традиційно попереджувальні знаки мають форму червоного трикутника з білим або жовтим фоном, а заборонні – круглі з червоною окантовкою. Однак варто зазначити, що новий зелений знак, що з’явився на дорогах України, поки що не має офіційної кодифікації в ПДР. Про це пише команда UAportal із посиланням на сайт "В Час Пік".

Подібний знак використовується в деяких країнах ЄС, де він позначає рекомендовану швидкість руху. В Україні існує аналогічний знак 5.33, який відображає рекомендовану швидкість у прямокутнику на синьому тлі. Проте зелений круглий знак, що з’явився на українських дорогах, має свою специфіку.

Що означає зелений дорожній знак

Цифра в центрі зеленого круга не встановлює обмеження, а лише дає рекомендацію. Вона позначає оптимальну швидкість, з якою водіям варто рухатися на цій ділянці дороги. Дія знака поширюється до найближчого перехрестя, що сприяє кращій навігації в умовах дорожнього руху.

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Чому ж було вирішено запровадити новий зелений знак? Головна причина – технічні можливості сучасних авто. Багато транспортних засобів оснащені системами розпізнавання дорожніх знаків, проте не всі вони коректно зчитують традиційні знаки. Як з’ясувалося, чорні цифри в зеленому колі краще сприймаються камерами, особливо на великій відстані та за похмурої погоди, ніж білі цифри на синьому тлі.

Де можна зустріти зелений дорожній знак

Зазвичай зелений дорожній знак розміщують неподалік шкіл або в районах, де навчальні заклади мають змогу встановлювати його самостійно. Його основна мета – підвищення безпеки дітей, які переходять дорогу, а також нагадування водіям про важливість зниження швидкості в таких зонах.

Отже, впровадження нового зеленого дорожнього знака стало значущим кроком у підвищенні безпеки дорожнього руху в Україні, враховуючи сучасні умови. Водіям необхідно адаптуватися до його появи та розуміти його призначення, щоб сприяти безпечному пересуванню на українських автошляхах.

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