На дорогах Украины появился новый зеленый дорожный знак: о чем он предупреждает водителей

В Украине появился новый дорожный знак – число, размещенное в зеленом круге, что вызвало много вопросов среди водителей. В отличие от привычных предупредительных, запрещающих или приказных знаков, этот выглядит по другому.

Традиционно предупредительные знаки имеют форму красного треугольника с белым или желтым фоном, а запрещающие – круглые с красной окантовкой. Однако стоит отметить, что новый зеленый знак, появившийся на дорогах Украины, пока что не имеет официальной кодификации в ПДД. Об этом пишет команда UAportal со ссылкой на сайт "В Час Пик".

Подобный знак используется в некоторых странах ЕС, где он обозначает рекомендованную скорость движения. В Украине существует аналогичный знак 5.33, который отображает рекомендованную скорость в прямоугольнике на синем фоне. Однако зеленый круглый знак, появившийся на украинских дорогах, имеет свою специфику.

Что означает зеленый дорожный знак

Цифра в центре зеленого круга не устанавливает ограничения, а дает только рекомендацию. Она обозначает оптимальную скорость, с которой водителям следует двигаться по этому участку дороги. Действие знака распространяется на ближайший перекресток, что способствует лучшей навигации в условиях дорожного движения.

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Почему же было решено ввести новый зеленый знак? Главная причина – технические возможности современных авто. Многие транспортные средства оснащены системами распознавания дорожных знаков, однако не все они корректно считывают традиционные знаки. Как выяснилось, черные цифры в зеленом круге лучше воспринимаются камерами, особенно на большом расстоянии и в пасмурную погоду, чем белые цифры на синем фоне.

Где можно встретить зеленый дорожный знак

Обычно зеленый дорожный знак размещают недалеко от школ или в районах, где учебные заведения могут устанавливать его самостоятельно. Его основная цель – повышение безопасности детей, которые переходят дорогу, а также напоминание водителям о важности снижения скорости в таких зонах.

Итак, внедрение нового зеленого дорожного знака стало значимым шагом в повышении безопасности дорожного движения в Украине, учитывая современные условия. Водителям необходимо адаптироваться к его появлению и понимать его назначение, чтобы способствовать безопасному передвижению на украинских автодорогах.

Напомним, водителям разъяснили, что означает новый дорожный знак с линиями и полуавтомобилем.

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