Чи потрібно чоловікам постійно носити з собою військовий квиток: відповідь юриста

В Україні продовжується процес залучення військовозобов'язаних до армії через мобілізацію. Всі громадяни, які підпадають під цю категорію, мали оновити свої облікові дані до 16 липня.

Юристка Неля Романенко на порталі b2bconsult роз'яснила питання щодо необхідності отримання військового квитка після оновлення даних у додатку "Резерв+".

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За словами фахівчині, функціонал "Резерв+" або "Дії" дозволяє створити повноцінний військово-обліковий документ у PDF-форматі.

Цей документ можна пред'являти представникам ТЦК як у друкованому, так і в електронному вигляді - обидва формати мають однакову юридичну силу.

Крім того, військово-обліковим документом вважається також електронне відображення інформації з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

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