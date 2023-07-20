Обід за 30 хвилин: рецепт запіканки з куркою та броколі

Для цієї страви можна використати свіжу броколі чи заморожену. Також, у неї можуть піти продукти, які залишилися в холодильнику куряче філе та варена картопля.

Інгредієнти:

– Картопля – 600 г

– Куряче філе – 300 г

– Олія соняшникова – 4 ч. л.

– Броколі – 1 шт.

– Помідори – 1 шт.

– Яйця курячі – 2 шт.

– Грецький йогурт – 250 г

– Сіль – за смаком

– Перець чорний мелений – за смаком

– Борошно пшеничне – 1 ст. л.

– Мускатний горіх – 0.5 ч. л.

– Часник сушений – 0.5 ч. л.

– Сушений чебрець – 0.5 ч. л.

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Спосіб приготування:

1. Картоплю помийте, очистіть від шкірки і відваріть у до півготовності. Охолодіть і наріжте скибочками до 1 см.

2. Куряче філе промийте, наріжте товстими скибочками і обсмажте.

3. Брокколі помийте, розділіть на дрібні суцвіття та варіть 5 хвилин. Помідор ошпарте, зніміть шкірку і наріжте кружальцями.

4. Змішайте йогурт з яйцями, усіма приправами та борошном.

5. У форму викладіть картоплю, м’ясо та овочі. Полийте соусом. Випікайте при 180°С 25-30 хвилин.

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