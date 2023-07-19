Рецепт низькокалорійних азербайджанських кутабів з зеленню

Ароматні та смачні кутаби з прісного тіста без яєць смажаться без олії. Зелень для начинки ви можете брати будь-яку на свій смак.

Інгредієнти:

Для тіста

– Сіль – 1/2 ч. л.

– Олія – 2 ст. л.

– Окріп – 150 мл

– Борошно – 250 г

– Масло вершкове – за смаком

Для начинки:

– Зелена цибуля, пучок – 1 шт.

– Шпинат – за смаком

– Кріп, пучок – 1 шт.

– Петрушка, пучок – 1 шт.

– Масло вершкове – 50 г

– Сіль – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Сіль та олію змішайте, влийте окріп, додайте борошно. Спочатку розмішайте ложкою, а потім вимісіть руками. Тісто скачайте в кулю, накрийте плівкою та залиште на 20 хвилин.

2. Для начинки наріжте чисту зелень, посоліть та перемішайте. Влийте розтоплене вершкове масло, перемішайте.

3. Зформуйте з тіста 6 однакових куль та зробіть кутаби у формі півмісяця на кшталт чебуреків. Для цього тонко розкачайте першу кульку діаметром 18-20 см. Краї злегка змочіть водою, щоб тісто краще зліплювалося.

4. Викладіть на половину круга столову ложку зелені, розподіліть її рівномірно по всій половині, загорніть на начинку другу половину. Попридавлюйте кутаб руками, щоб видалити повітря. Ретельно притисніть край пальцями або виделкою.

5. Перенесіть кутаб на розігріту суху сковороду. Смажте, до рум’яної скоринки. Готовий кутаб змастіть розтопленим вершковим маслом.

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