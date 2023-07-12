Рецепт смажених баклажанів з медом: традиційна іспанська закуска

Цей рецепт родом з іспанської Андалусії. Поєднання меду та баклажанів вразить вас неймовірним смаком, який нагадує м’ясо чи гриби у медовому соусі.

Інгредієнти:

– Баклажан – 500 г

– Вода – 4 склянки

– Сіль – 1 ч. л.

– Борошно мигдальне – 2/3 склянки

– Розпушувач – 1 ч. л.

– Яйця курячі – 2 шт.

– Молоко – 1 склянка

– Олія – за смаком

– Мед – 1/4 склянки

– Кунжут білий – 3 ч. л.

– Мʼята – 10 г

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Спосіб приготування:

1. Кунжутне насіння підсмажте на сковороді постійно помішуючи 2 хвилини

2. Помийте баклажани та наріжте. Покладіть їх у каструлю та залийте водою з сіллю. Залиште на 30 хвилин.

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3. Злийте воду та дайте рідині стекти з баклажанів.

4. Перемішайте борошно, розпушувач, ¼ ч л солі, додайте молоко, яйця і перемішайте.

5. Олію нагрійте у сковороді. Вмочуйте баклажани в кляр і смажте по 30 секунд з кожного боку.

6. Мед нагрійте. Баклажани викладіть на тарілку, полийте медом та посипте кунжутним насінням і нарізаною м’ятою.

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