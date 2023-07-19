Рецепт низкокалорийных азербайджанских кутабов с зеленью

Ароматные и вкусные кутабы из пресного теста без яиц жарятся без масла. Зелень для начинки вы можете брать любую по своему вкусу.

Ингредиенты:

Для теста

– соль – 1/2 ч. л.

– Масло – 2 ст. л.

– кипяток – 150 мл

– Мука – 250 г

– Масло сливочное – по вкусу

Для начинки:

– Зеленый лук, пучок – 1 шт.

– Шпинат – по вкусу

– укроп, пучок – 1 шт.

– Петрушка, пучок – 1 шт.

– масло сливочное – 50 г

– Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Соль и масло смешайте, влейте кипяток, добавьте муку. Сначала размешайте ложкой, а затем вымесите руками. Тесто скатайте в шар, накройте пленкой и оставьте на 20 минут.

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2. Для начинки нарежьте чистую зелень, посолите и перемешайте. Влейте растопленное сливочное масло, перемешайте.

3. Сформируйте из теста 6 одинаковых шаров и сделайте углы в форме полумесяца вроде чебуреков. Для этого тонко раскатайте первый шарик диаметром 18-20 см. Края слегка смочите водой, чтобы тесто лучше склеивалось.

4. Выложите на половину круга столовую ложку зелени, распределите ее равномерно по всей половине, заверните на начинку вторую половину. Придавливайте угол руками, чтобы удалить воздух. Тщательно прижмите край пальцами или вилкой.

5. Перенесите кутаб на разогретую сухую сковороду. Жарьте, до румяной корочки. Готовый кутаб смажьте растопленным сливочным маслом.

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