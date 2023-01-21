Чергова 'бавовна' на росії: в Ангарську палають цистерни з паливом, які мали відправитися на фронт (відео)

Бензовоз та три залізничні цистерни загорілися в Іркутській області росії. Інцидент стався в місті Ангарську, що майже за 6 тисяч кілометрів від України.

російські ЗМІ повідомляють, що пожежа спалахнула в промисловому масиві 35-го кварталу Ангарська. Площа пожежі становила 400 квадратних метрів.

До ліквідації пожежі залучили 35 рятувальників та сім автоцистерн.

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"За попередніми даними, вогонь із бензовоза, що загорівся, перейшов на три цистерни залізничного складу, що знаходиться на території", — йдеться в повідомленні місцевого МНС.

Наразі пожежу локалізовано, рятувальники готуються піною загасити її.

російські ЗМІ пишуть, що постраждалих внаслідок інциденту немає. Причини того, що трапилося, не уточнюються.

Нагадаємо, на початку січня у російському Томську загорівся табір з мобілізованими.

10 січня у москві горіли склади, пожежа була такою масштабною, що рятувальникам довелося залучити авіацію для її гасіння.

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