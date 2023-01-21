Очередной 'хлопок' на россии: в Ангарске горят цистерны с топливом, которые должны были отправиться на фронт (видео)

Бензовоз и три железнодорожных цистерны загорелись в Иркутской области россии. Инцидент произошел в городе Ангарске, что почти в 6 тысячах километров от Украины.

российские СМИ сообщают, что пожар вспыхнул в промышленном массиве 35-го Ангарского квартала. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекли 35 спасателей и семь автоцистерн.

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"По предварительным данным, огонь из загоревшегося бензовоза перешел на три цистерны железнодорожного состава, находящегося на территории", — говорится в сообщении местного МЧС.

Пожар локализован, спасатели готовятся пеной потушить его.

российские СМИ пишут, что пострадавших в результате инцидента нет. Причины случившегося не уточняются.

Напомним, в начале января в российском Томске загорелся лагерь с мобилизованными.

10 января в москве горели склады, пожар был настолько масштабным, что спасателям пришлось привлечь авиацию для ее тушения.

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