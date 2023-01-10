Масштабный пожар вспыхнул на складе в Москве, для тушения задействовали авиацию (видео)

На северо-востоке российской столицы во вторник, 10 января, разразился масштабный пожар на территории автосервиса. В пресс-службе московского ГУ МЧС РФ сообщили, что площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров.

Пожару предоставлен третий номер сложности из пяти, спасатели предупредили об угрозе распространения огня на рядом здании, поэтому с них начали эвакуировать людей. В частности, из общежития, расположенного возле автосервиса, пришлось вывести 230 человек.

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"Здание, где начался пожар на улице Добролюбова, разноуровневый. Одна часть административная, там есть общежитие, а в складской части хранится парфюмерная продукция. Людей в целях безопасности эвакуировали из административной части", – говорится в сообщении МЧС москвы.

Для тушения пожара задействовано 140 спасателей и 48 единиц. Во время пожара в центральной части горящего состава произошел обвал на площади 500 кв. м.

Спасатели также сообщили, что для тушения пожара была задействована авиация. Благодаря этому удалось устранить открытое горение.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить распространения пожара на смежные дома", – сообщили спасатели.

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