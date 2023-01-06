На россии на Сочельник вспыхнуло здание МИД в москве (видео)

В помещении Министерства иностранных дел россии в москве произошел пожар. По данным представительницы ведомства Марии Захаровой, задымление произошло в подвальном помещении.

По ее версии, причиной пожара стало короткое замыкание. Об этом она сообщила в Telegram.

"Информация о том, что "имело место воспламенения в рабочих помещениях", не соответствует действительности. Речь идет о подвальных этажах", – отметила она.

В свою очередь росСМИ пишут, что из здания МИД эвакуировали всех сотрудников, а именно 25 человек.

Также есть информация, что задымление началось после того, как в подвале загорелся электрощит. Общая площадь горения составляла около двух квадратных метров.

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В настоящее время очаг возгорания локализован.

Напомним, что в лагере российских мобилизованных произошел пожар. О его причинах и наличии пострадавших не сообщается. "Горячий" инцидент произошел с оккупантами из российского города Томска.

Кроме этого, в российском Курске местные жители сообщили о новых порциях "хлопка". Это произошло в районе военного аэродрома, где базируются истребители. Взрывы произошли в ночь на 25 декабря, около трех часов.

В российской Чувашии произошел взрыв на газопроводе между деревней Калинино и селом Ямбахтино Вурнарского района. По этому магистральному газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород поставляют продукты нефтепереработки в Европу из Западной Сибири через Украину.

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