Один день – мінус шість танків росіян: Сирський показав відео знищення ворожої техніки

За один день на Бахмутському напрямку бійці Сил оборони України ліквідували шість російських танків. Було відмінусовано також самохідну артилерійську установку САУ 2с1 та БМП ворога.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. він також показав відео ударів по військовій техніці російських інтервентів.

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"Працювала група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з групою "Шарк" 28-ї ОМБр, групою "Клавдіча" 92-ї ОШБр, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр", – прокоментував він це відео.

Сирський уточнив, що бійці Сил оборони знищили: три танки Т-72, один Т-80, два Т-90.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії знищили спостережний пункт російських окупантів. Також захисники України ліквідували ворожий спостережний комплекс "Муром".

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